ROMA Niente da fare: anche sui tempi delle riaperture dei viaggi fra le Regioni - la cui competenza è dello Stato - c'è il presidente regionale di turno che riesce a distinguersi nel sollevare tempeste in un bicchiere d'acqua. Fra furbizie, infantilismo e qualche scivolone anti-scientifico ieri è emerso lo spettacolo di presidenti regionali della stessa area politica che litigano fra di loro su un inesistente «Passaporto sanitario» facendo riemergere nel peggiore dei modi il tema dei temi italiani: lo scontro fra Nord e Sud.

Questa volta è il turno di Christiam Solinas, presidente della Sardegna da poco più di un anno alla guida di una giunta di centro-destra, a ipotizzare un «Passaporto sanitario» per chi dal 3 giugno dovesse recarsi in Sardegna per turismo. Non fa a tempo a fargli eco, sia pure con toni soft, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che il presidente della Liguria, Giovanni Toti, e quello abruzzese, Marco Marsilio, anche loro di centro-destra, dichiarano che le loro Regioni sono apertissime a tutti gli arrivi.

SILENZIO ASSORDANTE

Nel silenzio di altri presidenti di Regione del Nord (e del Sud), nonché del governo, è stato il sindaco di Milano Beppe Sala ieri a difendere gli abitanti della sua città impossessandosi di conseguenza anche della bandiera nazionale. «A chi chiede Certificati - ha detto Sala - dico che come cittadino me ne ricorderò quando deciderò dove trascorrere un week end o fare una vacanza». Intervistato in serata sul TgLa7 Sala ha rincarato la dose: «Milano ha accolto milioni di persone - ha detto - Essere additati come untori è ingiusto e scorretto». Solinas gli ha replicato senza entrare nel merito invitandolo a tacere dopo le scene di assembramenti sui Navigli viste nei giorni scorsi.

TRE LINEE

Fin qui la guerra delle parole. Il fronte dei fatti si articola su tre linee. La prima: è tecnicamente possibile offrire ai turisti un certificato di immunità dal Covid? Secondo i medici no. Il tampone, infatti, verifica la presenza o meno del Covid al momento in cui viene preso. I test del sangue, invece, possono verificare se una persona in passato è venuta in contatto col virus ma anch'essi non danno alcuna patente di immunità. Anche il cosiddetto test rapido della saliva caro a Solinas è in realtà un progetto ancora in alto mare che sarà pronto dopo l'estate.

Secondo nodo da sciogliere: dal 3 giugno - se non ci saranno sorprese - dovrebbero essere autorizzati i primi viaggi turistici dall'estero verso l'Italia, una prova generale di allentamento da coronare il 15 giugno per tutta l'Unione Europea (le cui frontiere sono bloccate a cittadini extra-Ue). Domanda: il «Passaporto sanitario» per la Sardegna chiesto ai cittadini italiani varrebbe anche per gli stranieri?

Terzo punto: il ruolo del governo nella pandemia. L'altro ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ribadito che è fondamentale che «tutti lavorino assieme». Appello inascoltato. Domani il governo dovrebbe decidere assieme ai presidenti se riaprire i viaggi fra tutte le Regioni dal 3 giugno o rinviare di qualche giorno la riapertura per Lombardia, Liguria e Piemonte che ancora ieri rappresentavano l'85% dei nuovi contagi. Una decisione delicata che dovrebbe essere presa sulla base di 21 criteri istituiti dallo stesso Ministero. Cui inoltre lo stato d'emergenza - tutt'ora in vigore - assegna poteri precisi, validi per tutti gli italiani senza distinzioni fra sardi e milanesi. Che godono del medesimo diritto costituzionale alla salute e alla libertà di viaggio.

Diodato Pirone

