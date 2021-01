IL CASO

ROMA Poco più di mezzo milione di dosi di vaccino oggi sbarcheranno sulle piste d'atterraggio di tutta la Penisola. Di queste 47mila sono una novità assoluta. Si tratta infatti del primo carico destinato all'Italia del siero di Moderna. Vale a dire dell'azienda statunitense che per seconda ha ottenuto il via libera dall'Ema (l'ente che si occupa delle autorizzazioni farmaceutiche in Europa) e che fornirà in totale al nostro Paese circa 10 milioni di dosi entro il primo trimestre del 2022. Fino all'inizio di questa primavera invece, ovvero nei primi 3 mesi del 2021, le loro dosi saranno molte meno e assolutamente insufficienti per avere un impatto significativo sulla Penisola: 1,3 milioni di dosi con cadenza settimanale di 100mila a gennaio, 300 mila a febbraio e 300mila a marzo. È bene precisare che, alla pari di quello Pfizer-BioNtech, il vaccino Moderna ha bisogno di un richiamo ma dopo 28 giorni (PB invece 21). Inoltre non deve essere miscelato con altri medicinali né diluito e può esser conservato per 7 mesi tra -25°C e -15°C o in frigorifero tra 2°C e 8°C per un massimo di 30 giorni (quello Pfizer necessita di -70 gradi).

Intanto però si sta aprendo già una discussione su chi debba essere a ricevere queste dosi. Secondo quanto previsto in origine il vaccino in questione dovrebbe essere destinato non al personale sanitario, ma agli over 80. Per cui, in base a questa indicazione, dovrebbe essere distribuito alle Regioni in proporzione alla loro popolazione con più di 80 anni. Un criterio che dovrebbe però subire una normalizzazione: nelle intenzioni del governo infatti, sarebbero da premiare le Regioni che hanno già esaurito le scorte, dimostrando maggiore efficienza nella somministrazione.

Un'efficienza che ieri è stata frenata da degli intoppi inattesi. Nonostante la campagna stia proseguendo a buon ritmo infatti, con il totale delle inoculazioni effettuate ieri che attorno alle ore 15 si è attestato a circa 650mila (la Germania è a 600mila), purtroppo si è dovuto registrare qualche ritardo. Le 470mila dosi Pfizer-BioNtech che arriveranno oggi negli aeroporti italiani sarebbero infatti dovute arrivare ieri. Un giro a vuoto di 24 ore che in certi casi ha comportato un rallentamento della macchina delle somministrazioni dimostrando, qualora ve ne fosse davvero bisogno, che questa è ancora in fase di rodaggio. Alcune Regioni hanno ad esempio dovuto frenare o addirittura fermare per qualche ora le inoculazioni perché non in possesso delle fiale necessarie.

LE REGIONI

Una situazione in realtà ieri molto comune ai diversi territori, come Veneto e Toscana. In Campania invece ieri «sono arrivate 5mila dosi su 34mila che attendiamo per domani o dopodomani» dicono dalla squadra del governatore Vincenzo De Luca. «C'è stato un piccolo blocco della vaccinazione - aggiungono - perché noi avevamo esaurito del tutto le dosi a nostra disposizione e queste 5mila arrivate hanno avuto bisogno di essere scongelate». In buona sostanza ieri il terzo carico partito dal magazzino belga del colosso farmaceutico con destinazione Italia, ha raggiunto solo in piccolissima parte i 300 hub territoriali che in questi giorni si stanno occupando di somministrare il siero a operatori sanitari e ospiti delle Rsa. Una piccola frenata a cui già oggi si conta di rimediare con le 470mila dosi in arrivo.

Francesco Malfetano

