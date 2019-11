Arriva la plastic tax sulle auto si cambia Imu e Tasi accorpate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Cambiano ancora le misure della manovra appena varata dal governo giallorosso. E la tensione nella maggioranza resta alta. L'esecutivo, dopo la sollevazione, ha ridimensionato la stangata sulle auto aziendali: le tasse restano al 30% del valore per quelle elettriche e ibride. Per le altre l'aumento dell'imposizione sale invece al 60% (e non più al 100% previsto inizialmente, livello riservato nella nuova versione solo ai mezzi più inquinanti). Confermato poi il nuovo balzello sulla plastica per scoraggiare l'utilizzo dei...