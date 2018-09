Arriva la canotta hi-tech: monitora il cuore e trasmette i dati al medico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA (m. f.) Sembra una normale canotta. In realtà si tratta di un dispositivo medico indossabile capace di tenere sotto controllo il cuore di chi lo porta attraverso un sistema che rileva elettrocardiogrammi completi a 12 derivazioni. Non solo. Lo stesso sistema è anche in grado di inviare i risultati via internet, tramite cloud, direttamente a un medico, consentendogli di monitorare il quadro clinico a distanza. E si sta già lavorando per fare in modo che possa effettuare anche delle auto-diagnosi. La speciale canotta fitness è stata...