IL CASO

ROMA È in grado di individuare in 12 minuti se un soggetto è positivo ma anche di evidenziare se ha sviluppato gli anticorpi al SarsCov2 e di dare un'indicazione sulla sua carica virale, così da identificare subito i pazienti maggiormente infettivi. È il nuovo test di Menarini Diagnostics per la ricerca dell'antigene. La strumentazione utilizzata è la piattaforma Afias, facile da trasportare e di semplice utilizzo anche fuori dai laboratori.

In pratica si preleva il campione dal paziente con un tampone nasofaringeo: in caso di infezione, Afias rileverà la presenza dell'antigene evidenziando anche la carica virale. La stessa strumentazione potrà essere utilizzata anche per l'indagine sierologica, misurando la quantità di anticorpi IgM e IgG presenti nel sangue del paziente. La piattaforma consente di effettuare sia il tampone che il test sierologico.

Sono attualmente disponibili due modelli: Afias 1, che consente di eseguire un test alla volta, e Afias 6 che permette l'esame di 6 campioni contemporaneamente. Con l'utilizzo di Afias 6, per esempio, tre pazienti possono avere in 12 minuti, i risultati del test sierologico e antigenico.

«È estremamente importante fornire test affidabili che consentano uno screening su larga scala e un rapido rilevamento di casi positivi», ha spiegato Fabio Piazzalunga, Global head di Menarini Diagnostics. Ma come funziona? L'operatore sanitario preleva il campione dal paziente con un tampone nasofaringeo e, attraverso una serie di passaggi, lo inserisce all'interno della piattaforma che rileverà la presenza dell'antigene t attraverso un segnale fluorescente. Più intensa sarà la fluorescenza, più alta sarà la carica virale.

