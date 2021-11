Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Sarà la maggioranza di centrodestra, in testa il sindaco Alessandra Buoso, a pagare il pranzo ad Anguillara per Jair Messias Bolsonaro. La clamorosa decisione è stata presa ieri, alla vigilia della discussa visita del presidente del Brasile nel piccolo paese della Bassa Padovana (oltre che alla basilica di Sant'Antonio), oggi caratterizzata da un alone di incertezza sul programma e da un imponente spiegamento di forze...