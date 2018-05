CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Arrigo CiprianiA Venezia il 25 Aprile 2018, giorno della Festa della Liberazione, durante il passaggio dei numerosissimi turisti sul Ponte Casca Trava, si erano uditi alcuni insoliti scricchiolii metallici.I due gatti che si riposavano sul comodo sedile dell'ovovia costruita apposta per loro a fianco della balaustra, avevano capito subito che quelli non erano i soliti rumorini causati dal cambiamento del tempo, ma piuttosto il segnale di un possibile disastro.In due balzi si erano rifugiati in un vagone in disuso alla Stazione ferroviaria.Quei...