Arrestato Proto: «Professionista della truffa»

L'INCHIESTAMILANO Le parole del gip di Como nell'ordinanza che dispone il carcere per truffa e autoriciclaggio di Alessandro Proto suonano come un epitaffio della carriera di un sedicente finanziere, immobiliarista, imprenditore, che si era offerto anche come candidato alle politiche (proposta respinta), assurto agli onori delle cronache, nazionali e internazionali qualche anno fa perché millantava improbabili scalate a gruppi editoriali e squadre di calcio, mettendo anche in fibrillazione le Borse. «Proto Alessandro - scrive - è titolare...