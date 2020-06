IL GIALLO

ASCOLI PICENO Dai decessi di un uomo e una donna ultranovantenni avvenuti a febbraio 2019 ha preso le mosse un'inchiesta della Procura di Ascoli Piceno su alcune morti sospette presso la Residenza sanitaria per anziani di Offida (Ascoli Piceno). Il lavoro dei carabinieri e del servizio di medicina legale, ha poi fatto venire a galla una realtà perfino peggiore di quella che si prospettava e che aveva fin dall'inizio portato ad indagare Leopoldo Wick, infermiere ascolano di 57 anni residente a Grottammare. È stato arrestato per ordine del gip del Tribunale di Ascoli: gli sono contestati otto casi di omicidio volontario aggravato e altri quattro casi di tentato omicidio aggravato e lesioni personali gravi ai danni degli anziani ospiti della casa di riposo.

Fatti avvenuti tra gennaio 2017 e febbraio 2019, nei periodi in cui l' infermiere prestava servizio presso la struttura di Offida. Per arrivare a definire il quadro accusatorio, la Procura ha svolto anche degli approfondimenti, rilevando «un deciso picco di mortalità» nella Rsa offidana, con il doppio dei decessi rispetto alle altre strutture per anziani nel territorio che si trovano ad Ascoli Piceno e Acquasanta Terme. In un caso fu riesumata la salma di una donna, in un altro fu ritardato il funerale, già pronto, per effettuare l'autopsia di una delle vittime. Contestata la premeditazione e le ulteriori aggravanti di avere usato mezzi insidiosi, e cioè ripetute somministrazioni indebite di farmaci come promazina, insulina, anticoagulanti per dosi e/o tipologia non previsti e controindicati, allo scopo di causare i decessi, e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la funzione di infermiere.

Attraverso il suo legale, avvocato Tommaso Pietropaolo, l'operatore sanitario ha sempre professato la sua innocenza. Il difensore contesta che fosse necessario carcerarlo. «Non ricorrono assolutamente i requisiti che sono alla base di una misura cautelare, vale a dire il pericolo di fuga, di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove» sostiene Pietropaolo. «A fondamento della misura cautelare sono stati ritenuti acquisiti gravi indizi di colpevolezza e sono state ravvisate esigenze cautelari, ma naturalmente si attendono le fasi processuali ulteriori per tutte le verifiche e i riscontri dovuti» è il pensiero del procuratore Monti. Secondo il magistrato sarebbe stato Wick a causare morte e sofferenza nella Rsa, dove a segnalare anomalie sui decessi è stata un'operatrice socio sanitaria che, non trovando ascolto nei suoi superiori, si è rivolta direttamente ai carabinieri.

Dopo l'arresto, Wick è stato sospeso dal servizio e anche dall'Ordine degli infermieri: dopo essere stato iscritto al registro degli indagati a febbraio 2019 era stato destinato ad altro incarico all'ospedale di Ascoli, senza che entrasse in contatto diretto coi pazienti.

