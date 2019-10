Arrestato autore della Rai la Lega lo voleva direttore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA L'ex premier Matteo Salvini lo avrebbe voluto alla direzione di Rai 1 o, in alternativa, di Rai 2. E invece Casimiro Lieto, per anni curatore di programmi Rai, autore de La prova del cuoco di Elisa Isoardi e, fino a ieri sotto contratto sempre con la Rai per la trasmissione di Simona Ventura e capoprogetto dell'area daytime di piazza Mazzini, è finito in carcere con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Con lui altre sei persone, giudici e imprenditori. L'inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di...