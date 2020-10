IL CASO

ROMA Denaro ottenuto dalla Segreteria di Stato vaticana e destinato, almeno in teoria, a missioni umanitarie, ma utilizzato per una sessione di shopping sfrenato. La dama del cardinale finisce in manette e l'accusa è peculato per distrazione di beni. Cecilia Marogna, la manager cagliaritana di 39 anni, legata da un rapporto fiduciario all'ex numero due della Segreteria di Stato vaticana, il cardinale Angelo Becciu, è stata arrestata ieri sera a Milano. A fermarla è stata la Guardia di finanza del capoluogo lombardo, ma nei confronti della donna gli inquirenti vaticani avevano emesso un mandato di cattura internazionale, attivando anche l'Interpol. Adesso sarà estradata in Vaticano e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria d'Oltretevere. Nel mirino del promotore di giustizia Gian Piero Milano e dell'aggiunto Alessandro Diddi ci sarebbero i bonifici da 500mila euro che la Marogna, come anticipato dalla trasmissione Le Iene, ha ricevuto dalla Santa Sede per operazioni umanitarie segrete da svolgere in Asia e in Africa, e che riguardavano anche le trattative per la liberazione di alcuni missionari. Quasi la metà del denaro, però, sarebbe stata utilizzata per acquistare borsette, cosmetici, oggetti d'arredamento e altri beni di lusso.

LA LETTERA

La Marogna avrebbe stretto relazioni con la Segreteria di Stato nel 2016, quando il cardinale Angelo Becciu era Sostituto per gli Affari generali. Si sarebbe accreditata come esperta di relazioni diplomatiche e mediatrice nelle crisi internazionali. In possesso di una lettera firmata da Becciu che la indica come persona di sua fiducia, avrebbe ricevuto il denaro tra il dicembre 2018 e il luglio 2019 sul conto corrente della Logsic d.o.o., una società, con sede a Lubiana, di cui risulta amministratrice. Per tutti i versamenti la causale utilizzata è «contributo per missione umanitaria». La donna si è sempre giustificata rivendicando «il risultato di aver costruito una rete di relazioni in Africa e Medio Oriente per proteggere Nunziature e Missioni da rischi ambientali e da cellule terroristiche». E ha spiegato che «i fondi in Slovenia erano di garanzia per le operazioni in Africa». E le spese in beni di lusso? «Era una po' una restituzione degli anticipi che io avevo utilizzato come mie risorse», ha detto la Marogna, che sostiene di avere anticipato circa 220mila pound in due anni. E ancora: «Svolgo una professione sensibile, particolare, non è che noi paghiamo via bonifico o ritenuta d'acconto». Gli inquirenti però non sono d'accordo e ipotizzano il peculato per circa 200mila spesi in vestiti, ristoranti, accessori: 12mila euro sarebbero stati utilizzati per acquistare una poltrona Frau, 2.200 per una borsa di Prada, 1.400 sarebbero stati spesi da Tod's, 8mila in una boutique di Chanel. «Magari la borsetta era per la moglie di un amico nigeriano in grado di dialogare con il presidente del Burkina Faso», ha replicato la trentanovenne. Ma non è tutto. La Logsic, secondo quanto denunciato dalle Iene, sarebbe una specie di una società fantasma: nel palazzo di Lubiana indicato come sede, l'inviato della trasmissione ha trovato solo una casella postale e un ufficio chiuso.

IL PRELATO

I bonifici sarebbero stati firmati quando a Becciu era già succeduto come Sostituto agli Affari generali monsignor Edgar Pena Parra, ma sarebbe stato proprio l'ex prefetto per la Congregazione delle Cause dei Santi a chiedere a monsignor Alberto Perlasca, all'epoca a capo dell'ufficio amministrativo della SdS, di onorare gli accordi con la Logsic. Il caso Becciu è una costola della maxi-inchiesta vaticana sull'acquisto da parte della Segreteria di Stato di un immobile di lusso in Sloane Avenue, a Londra.

Michela Allegri

