Armi, petrolio, influenza politica Mosca ha trovato la nuova Cuba

STRATEGIEMOSCA «Per dirla in modo diplomatico: non è vero». Così il ministro degli Esteri, Serghej Lavrov, ha risposto alle affermazioni del collega statunitense, Mike Pompeo, secondo cui i russi abbiano persuaso il leader venezuelano, Nicolas Maduro, a non abbandonare il suo Paese nei giorni scorsi durante il fallito tentativo di golpe. Un aereo sarebbe stato pronto per portare in salvo a Cuba la dirigenza della repubblica bolivariana. E invece l'intervento di Mosca a sostegno di Maduro, secondo il dipartimento di Stato Usa, è stato...