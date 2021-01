IL CASO

ROMA Oltre 200 posti di lavoro a rischio, gran parte dei quali in un'area povera come il Sulcis, in Sardegna, e un ricorso urgente contro un provvedimento ad aziendam, cioè contro una sola azienda e dunque apparentemente illegale. Queste le conseguenze dello stop alla vendita di armi all'Arabia Saudita, deciso nei giorni scorsi dal governo.

Uno stop, emerso dopo un discusso viaggio di Matteo Renzi per una conferenza a Riad, capitale dell'Arabia, che di fatto colpisce una sola azienda italiana, la Rwm Italia con sedi a Ghedi, vicino Brscia, e a Domusnovas, in Sardegna, che, appunto, fabbrica bombe acquistate anche dall'Arabia Saudita.

La decisione di Rwm Italia di ricorrere all'autorità giudiziaria per una misura ad aziendam - fatto assai raro nella giurisprudenza italiana - era nell'aria da tempo.

I PRECEDENTI

Il governo Conte, infatti, già un anno e mezzo fa aveva sospeso le licenze del 2016 e 2018 per l'export di bombe d'aereo verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti dopo polemiche infuocate sui bombardamenti in Yemen, dove da anni è in corso un conflitto che vede impegnate le forze armate saudite.

Rwm Italia fa parte del gruppo tedesco Rheinmetall che già aveva praticamente fermato la produzione bellica in piena emergenza Covid e ora non lesina attacchi al «governo dimissionario» che «lascia intoccate le esportazioni delle altre società» con un'interruzione di contratti «fatta in maniera tale da colpire solo certi prodotti e solo certi Paesi».

