IL CONFLITTO

MOSCA E' riscoppiata la guerra in Caucaso meridionale. Il rischio di un effetto domino è alto, come alto suona l'allarme nelle cancellerie internazionali. Papa Francesco all'Angelus domenicale ha invitato le parti in conflitto alla calma. Dopo anni di infruttuose mediazioni l'Azerbaigian è passato all'attacco ed intende ora riprendersi la regione del Nagorno-Karabakh, a maggioranza armena, di fatto indipendente da Bakù dopo un sanguinoso conflitto terminato nel 94. La vicina Armenia ha decretato la legge marziale e ha dichiarato la mobilitazione generale. Stessa situazione nell'enclave conteso, la cui dirigenza ha ribadito di volere la pace. «Non vogliamo la guerra ha rimarcato il locale presidente Araik Arutjunian -. Ce l'hanno scatenata contro. Noi dobbiamo difendere la Patria e le famiglie».

BOTTA E RISPOSTA

Durissimi sono gli scontri armati con uso di artiglieria e dell'aviazione. Si combatte lungo tutta la linea di interposizione, definita a conclusione della guerra nei primi anni Novanta. Numerosi centri abitati, compresa la capitale dell'enclave Stepanakert, sono stati colpiti. Si ha notizia di morti e feriti.

Gli scontri hanno avuto inizio ieri mattina alle 8, ora locale, con un attacco missilistico ed aereo, denuncia il ministero della Difesa armeno. Due caccia, 3 droni e 3 carri armati nemici, afferma Erevan, sono stati subito distrutti. Opposta la ricostruzione degli azeri, che sostengono di aver solo risposto ad un bombardamento armeno. Bakù conferma l'abbattimento di un suo elicottero, ma l'equipaggio si sarebbe salvato.

«Abbiamo risposto ad una provocazione dicono gli azeri -. E' in corso adesso una controffensiva per assicurare la sicurezza della nostra popolazione civile». Sei villaggi, sostiene Bakù, sono stati riconquistati ma tale asserzione è negata da Stepanakert - e 12 postazioni difensive armene sarebbero state distrutte. Certamente una donna ed un bambino nell'enclave armeno sono stati uccisi; 5 i morti tra i civili azeri. Gli armeni hanno comunicato che 16 loro militari hanno perso la vita, oltre 100 i feriti; «200 i morti tra gli azeri», che invece avrebbero perso un loro generale.

«Fermatevi», è l'invito dell'Ue e della Russia, che nello scorso luglio era riuscita a bloccare il sorgere di una nuova guerra. Allora negli scontri morirono 16 militari azeri e a Bakù si registrarono le maggiori manifestazioni di protesta dell'ultimo decennio. In quelle occasioni la folla invitava il presidente Aliev a riprendersi con la forza l'enclave conteso.

Da anni l'Azerbaigian, grazie ai profitti per la vendita del petrolio del Caspio, investe enormi quantità di denaro nell'acquisto di armi. I progetti in campo energetico con l'Italia sono numerosi, ecco perché la Farnesina ha lanciato un appello «a fermare le violenze e all'avvio di ogni sforzo, in particolare sotto gli auspici dell'Osce, per prevenire i rischi di ulteriore escalation». La Turchia di Erdogan si è, invece, schierata dalla parte dell'Azerbaigian contro l'Armenia, tradizionale sua avversaria.

Grande come il Molise con 188mila abitanti, il Nagorno-Karabakh (chiamato dagli armeni Arzakh) è una terra contesa da secoli. Dal 17esimo alla prima parte del 18esimo secolo la regione fu teatro di aspri scontri tra Persia e Turchia. Dal 1805 diventò protettorato russo. Dopo la rivoluzione d'Ottobre il Karabakh seguì le sorti dell'Azerbaigian, repubblica turcofona sovietica, nonostante la popolazione fosse in maggioranza armena.

La disputa tra armeni ed azeri è ricominciata nel febbraio 1988 ed è stato il primo contrasto etnico-nazionale in Urss. Nel dicembre 1991 con un referendum contestato l'enclave si dichiarò indipendente da Bakù. Lo scoppio di una sanguinosissimo conflitto fu inevitabile. Grazie all'invio di volontari, armi e carburante dalla vicina Armenia la popolazione locale vinse la guerra, occupando anche zone azere e provocando la fuga di migliaia di persone di etnia azera.

Giuseppe D'Amato

