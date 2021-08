Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN PIETRO IN GU (PADOVA) Erano le 17 di ieri quando tutte le persone presenti nelle piscine Conca Verde di San Pietro in Gu sono state invitate a uscire dall'acqua e a lasciare l'area. Subito dopo l'incidente che ha coinvolto il piccolo Christian Menin, la vasca in cui il bimbo era stato ripescato era stata interdetta al pubblico, ma nel resto della struttura bambini e adulti hanno potuto godere della giornata di sole, inconsapevoli del...