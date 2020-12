LA SITUAZIONE

VENEZIA Secondo i dati di Agenas, aggiornati a ieri sera, il tasso di occupazione dei reparti Covid in Veneto si mantiene da tre giorni al 35% in Terapia intensiva e al 45% in area non critica. È proprio quest'ultima, con le Malattie infettive e la Pneumologia, a mostrare «segni di un forte rallentamento»: li evidenzia Paolo Fattori, responsabile del potenziamento straordinario della rete ospedaliera e componente del comitato di crisi Coronavirus. Eloquenti sono infatti gli incrementi settimanali dei degenti, registrati dall'inizio di novembre alla metà di dicembre: prima +523 e +579, ma poi +277 e +231, quindi + 66, +98 e +95.

LE DOTAZIONI

È l'occasione per fare il punto sulle dotazioni. La situazione del 2019 vedeva nelle strutture sanitarie pubbliche la disponibilità di 13.820 posti attivi, di cui 6.036 di area medica. Alla data del 15 dicembre, ne risultano occupati 2.727 da pazienti Covid e 7.060 da degenti ordinari, per un totale di 9.787. «A partire da marzo di quest'anno spiega Fattori abbiamo rinforzato il settore, ricavando le Semi-intensive, cioè intermedie fra l'area medica e la Terapia intensiva: 663 letti dotati di monitor, ventilatori, caschi per l'ossigeno che viene consumato in misura maggiore a quello dei pazienti intubati. Si tratta di un numero superiore a quello fissato nel decreto del Governo, che aveva previsto 343 posti».

L'ANDAMENTO

Osservando i grafici che illustrano i flussi dei ricoveri, attualmente viene rilevato un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite. Per dire, martedì sono stati contati 237 ingressi e 302 fra dimissioni e decessi, lunedì rispettivamente 265 e 260, domenica 177 e 144. Il 68% dei ricoverati in area medica manifesta comunque uno stato clinico definito severo e il 14% critico, mentre il 13% presenta sintomi lievi e il 5% si è negativizzato o è asintomatico. Quanto alle fasce d'età, il 70% dei degenti in condizioni serie ha più di 70 anni, mentre mediamente circa il 30% dei pazienti ha fra 50 e 59 anni. Se non c'è necessità di entrare in Terapia intensiva, il che in genere avviene dopo 4 giorni, il ricovero medio ne dura 15-16. Annota al riguardo Francesca Russo, direttore regionale della Prevenzione: «La manifestazione clinica del virus dipende dal grado di esposizione alla carica virale, per cui la riposta dell'organismo può essere diversa. Sesso maschile ed età avanzata sono elementi di prognosi più impegnativa rispetto a soggetti femminili e giovani. Le infezioni si concentrano soprattutto nella fascia che va da 25 a 64 anni, ma le altre persone non sono affatto immuni: ricordo infatti che il 10% ha comunque meno di 50 anni». Le strutture che assommano il maggior numero di malati sono naturalmente i Covid Hospital, che hanno sacrificato l'area medica, come si può notare con particolare evidenza nelle Ulss 6 Euganea e 9 Scaligera.

IL BOLLETTINO

Intanto l'ultimo bollettino del Veneto registra nella giornata di ieri altri 4.728 contagi, che fanno salire a 207.002 il totale dall'inizio dell'emergenza. Il dato delle ventiquattr'ore intercorse fra le 8 di mercoledì e la stessa ora di giovedì era stato di 4.402, ottenuto da 38.569 test rapidi (finora 1.457.511) e 19.923 tamponi molecolari (complessivamente 3.063.715), quindi in tutto 58.492 diagnosi che determinano un'incidenza dei positivi pari al 7,52%. Altri 112 i morti, tanto che la tragica contabilità arriva a 5.232. Secondo l'aggiornamento del pomeriggio, che comprende gli ospedali sia pubblici che privati, i ricoverati salgono a 2.957 in area non critica e scendono a 370 in Terapia intensiva.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, i nuovi casi sono 707 (dall'inizio 42.806), cioè il 7,22% dei 9.794 esami molecolari eseguiti. La conta delle vittime ne aggiunge altre 27 e tocca quota 1.366. I pazienti intubati aumentano a 57, mentre quelli curati in altri reparti calano a 630.

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA