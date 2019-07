Arata favorì la nomina di Siri «Fa quello che vogliamo noi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAROMA Era Vito Nicasti a decidere come l'ex sottosegretario Armando Siri dovesse proporre le modifiche alla legge e ottenere i finanziamenti alle aziende del minieolico. L'imprenditore, indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso e accusato di avere favorito la latitanza del superboss Matteo Messina Denaro, era il socio occulto di Paolo Arata, ex consulente della Lega, e sponsor di Siri. Per salvare le aziende voleva un suo uomo nel governo e c'era riuscito. L'ultima informativa della Dia, consegnata alle procure di Roma...