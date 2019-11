Aramco, ok al debutto in Borsa e bin Salman blinda la famiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MATRICOLANEW YORK Via libera al debutto in borsa della Saudi Aramco Oil. Il principe Mohammed bin Salman annuncerà oggi la scaletta che nelle prossime settimane con ogni probabilità porterà il primo produttore mondiale di petrolio a rompere ogni record precedente di quotazione (tra i 1.500 e i 1.800 miliardi di dollari) e di raccolta fondi (tra i 30 e i 36 miliardi) con l'offerta al pubblico del 2% delle azioni.OPERAZIONE TRASPARENZAL'erede apparente del trono saudita abbraccia una sfida di altissimo livello. Per la prima volta lo scorso...