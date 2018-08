Aquarius cerca un porto Roma, pressing sulla Libia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROROMA È di nuovo scontro sul destino della nave Aquarius. Da ieri mattina, l'imbarcazione di Sos Mediterranee con personale Msf a bordo è ferma a 32 miglia marine dall'Italia in attesa di indicazioni da parte dei paesi europei sul destino suo e dei 141 migranti raccolti nel corso di due operazioni di soccorso coordinate dall'autorità libica che, però, l'altra mattina non ha voluto indicare un place of safety per lo sbarco dei migranti, invitando la nave ong a dirigersi verso Nord. La Commissione europea ha dichiarato che si...