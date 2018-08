Aquarius attracca a Malta Migranti divisi in 5 Paesi Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Dopo lo scontro è arrivato l'accordo. Malta ha deciso di consentire l'attracco della nave Aquarius e i 141 migranti salvati dall'imbarcazione di Sos Mediterranee, rimasta ferma per due giorni a 32 miglia dalla costa italiana e a 32 miglia da quella maltese, verranno divisi tra cinque paesi europei: Francia, Spagna, Germania, Portogallo e Lussemburgo. Il primo a commentare è stato il commissario Ue, Dimitris Avramopoulos: «Lodo questi Paesi per la loro solidarietà e per la condivisione della responsabilità». Madrid e Parigi...