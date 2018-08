Apriti Spazio, tra due anni i primi turisti e Nespoli dice: «Prenoterò anch'io on line»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFIDARaggiungere quota cento per un astronauta veterano come il sessantunenne Paolo Nespoli prossimo alla pensione non è certo un problema, anzi. Il brianzolo è tra i 556 uomini e donne che dal 1961 si sono spinti oltre i 100 chilometri di altezza dalla Terra entrando ufficialmente nello spazio. Adesso è questa la nuova frontiera del turismo, in attesa di rimettere piede sulla Luna (tra 10 anni?) o di piantare la prima bandiera su Marte (forse 30).«Detto che effettivamente nei prossimi andrò in pensione e che non è una mia scelta -...