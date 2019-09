Appunto del giudice nel fascicolo del processo imprenditore chiede di ricusarlo: «È prevenuto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Dentro il fascicolo del processo, c'era un appunto riguardante l'imputato, a proposito del suo stato di recidivo reiterato. Per quell'annotazione un imprenditore originario della Calabria e trapiantato in Veneto, dove da tempo è al centro di diverse vicende giudiziarie, ha chiesto la ricusazione di uno dei componenti del collegio giudicante: a suo avviso, il magistrato sarebbe prevenuto nei suoi confronti. In un primo momento la Corte d'Appello di Venezia aveva dichiarato inammissibile l'istanza, ma con una sentenza depositata nei...