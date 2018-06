Appunti sospetti in bagno, allarme terrorismo sull'aereo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PAURA A BORDONEW YORK Panico a bordo del volo United 971 in rotta da Roma per Chicago. L'aereo era decollato in orario dall'aeroporto Da Vinci ieri e si trovava in quota sopra la costa occidentale dell'Irlanda, nelle prossimità della contea Clare, quando è stato lanciato l'allarme. Qualcuno aveva lasciato scritte minacciose sullo specchio di uno dei bagni. Tra le invettive dirette contro gli Stati Uniti c'era anche il riferimento ad una bomba che sarebbe stata portata a bordo. Erano le 12:45 quando il comandante ha avvertito le autorità...