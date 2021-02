«Approfondire e completare la gran mole di lavoro» fatta dal precedente governo sul Next Generation Eu. Mario Draghi non si presenta come un rottamatore, ma certo in materia di Recovery Plan alcune cose vuole cambiarle. A partire dalla governance, sulla quale c'è forse la rottura più netta rispetto all'impostazione precedente: sarà «incardinata nel ministero dell'Economia e finanze con la strettissima collaborazione dei ministeri competenti che definiscono le politiche e i progetti di settore», annuncia il premier in Senato. Va in soffitta dunque la struttura ideata da Giuseppe Conte, che prevedeva una cabina di regia politica e poi sei super-manager e trecento tecnici sostanzialmente alle dipendenze di Palazzo Chigi.

Il coordinamento, come avviene in Francia, lo farà il Mef guidato da Daniele Franco. Che si potrà avvalere dell'unità di missione già istituita con la legge di Bilancio presso la Ragioneria generale dello Stato. Quanto al Parlamento «verrà costantemente informato». Ma siccome il testo provvisorio è proprio in questi giorni all'esame delle Camere, gli orientamenti che ne usciranno «saranno di importanza fondamentale nella preparazione della sua versione finale». La struttura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (che gestisce la gran parte dei circa 210 miliardi complessivamente disponibili) manterrà le sei missioni già previste dal precedente esecutivo (innovazione, digitalizzazione competitività e cultura, transizione ecologica, infrastrutture per la mobilità sostenibile, formazione e ricerca, equità sociale e territoriale, salute), con la possibilità però di rimodularle e riaccorparle: dunque il testo potrebbe diventare un po' più snello e mirato nei suoi contenuti. Di fatto però Draghi conserva l'impostazione che il Pnrr aveva ricevuto nei primi giorni di gennaio dopo la sostanziale presa in carico da parte del ministero dell'Economia guidato da Roberto Gualtieri. Ci sono piuttosto un paio di attenzioni di tipo metodologico che il presidente del Consiglio vuole evidenziare. La prima riguarda la necessità di un approccio «trasversale, sinergico sul principio dei co-benefici»: vuol dire che non ci dovranno essere pezzi separati con obiettivi potenzialmente in contrasto tra loro. La seconda punta invece all'orizzonte temporale, che dovrà essere più ampio: il 2026 ovvero l'anno finale delle erogazioni sarà solo una tappa intermedia e gli obiettivi dovranno guardare più lontano, al 2030 e al 2050.

La governance scelta da Draghi è digerita senza particolari mal di pancia dai soci di maggioranza. La Lega, che con Giancarlo Giorgetti allo Sviluppo economico avrà voce in capitolo, fa filtrare la richiesta che «Parlamento, governatori e i sindaci siamo coinvolti». Forza Italia tace. I 5Stelle ingoiano il rospo con rassegnazione: «Era prevedibile, si sapeva benissimo che la partita del Recovery Plan sarebbe stata gestita da Draghi assieme a Franco», dice un ex ministro grillino, «del resto l'ex capo della Bce è stato messo a palazzo Chigi proprio con questo obiettivo. E va bene così. Noi avremmo potuto giocare mezza partita con Patuanelli allo Sviluppo, ma ora che questo dicastero è passato alla Lega non avremmo potuto toccare palla. Insomma, perdiamo poco. L'unico a doversi indignare dovrebbe essere Renzi».

Invece Italia Viva con Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera, si dice «d'accordo con la scelta di Draghi». E spiega: «Andava individuato un ministero che gestisse il Recovery e il Mef va benissimo». Marattin però chiede «una struttura di missione tecnica, all ministero dell'Economia o a palazzo Chigi, che abbia una centrale di comando con i tecnici di tutti i dicasteri coinvolti raccogliendo il meglio della pubblica amministrazione. Cosa che Conte non voleva, preferendo dare poteri sostitutivi» a una task force, «estranea alla Pa». Commento di un alto dirigente del Pd: «Se Draghi non ha citato la struttura di missione significa che non ci sarà. Per il resto era la nostra richiesta che il Recovery andasse al Mef e Draghi ha riconosciuto il lavoro fatto da Gualtieri e dal precedente governo».

Luca Cifoni

Alberto Gentili

