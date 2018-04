Applausi solo da Pd e Forza Italia ma M5S sull'atlantismo è con loro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA «Io sto con il Papa e Gino Strada sta con me. Strane alleanze, ogni tanto no?». Matteo Salvini sorride, nella sua breve apparizione al Senato, per il dibattito sull'attacco alla Siria. Strane alleanze, certo. Quella che s'è formata alla Camera e in Senato sulla politica estera, se bastasse questa, ha una composizione piuttosto sorprendente ma costituisce una vera e propria maggioranza. Ecco il tripartito siriano: «Pd più Forza Italia più movimento cinque stelle. Parla nella stessa maniera - sulla Nato, sull'atlantismo,...