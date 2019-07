Appendino può perdere la maggioranza Due consigliere 5Stelle pronte a lasciare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTORINO La giunta Appendino a Torino è appesa al futuro della Tav. Gli auspici di ieri mattina della sindaca sono già messi in dubbio dalle durissime parole delle consigliere Daniela Albano e Maura Paoli, pronte a lasciare il gruppo del Movimento 5stelle in Sala Rossa. «Quello che hanno messo in piedi Di Maio e Conte sul Tav - spiegano le due che hanno aspettato a lungo prima di pronunciarsi sul video del presidente del consiglio Giuseppe Conte - è stato un teatrino penoso e inaccettabile. Se i ministri e i parlamentari del M5s non...