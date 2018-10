Appena scarcerato stupra un'anziana: romeno arrestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VIOLENZAMILANO È stato rintracciato in otto giorni l'uomo che il 21 settembre scorso, a Milano, ha rapinato e costretto a subire violenza una donna anziana nel suo appartamento. Si tratta di un 42enne romeno già condannato a 10 anni nel 2009 proprio per una violenza sessuale e appena rimesso in libertà grazie ai benefici di legge. E nemmeno due mesi dopo essere uscito dal carcere in Romania, dove era stato estradato, è tornato in Italia e ha commesso lo stesso crimine. L'uomo è stato rintracciato in casa di amici nel Mantovano: fatali...