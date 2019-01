Appello del patriarca alle famiglie: scegliete l'ora di religione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCUOLAVENEZIA È tempo di iscrizioni fino al 31 gennaio per i futuri studenti delle classi prime di elementari, medie e superiori. Genitori e ragazzi sono chiamati ad indicare anche, nell'apposito modulo online, l'intenzione di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica in classe, eventualmente sostituito da altre attività didattiche e formative. Non è un caso che il patriarca di Venezia Francesco Moraglia abbia voluto rivolgere un messaggio personale ben chiaro alle mamme e ai papà della diocesi veneziana ormai pronti...