Nella prima ondata del Covid il 20-30% dei trattamenti oncologici è stato ritardato o cancellato, i controlli preventivi si sono pressoché fermati, è diminuito l'afflusso ai pronto soccorso e alle unità di terapie intensive cardiologiche di pazienti con infarto del miocardio in fase acuta e ciò ha drammaticamente raddoppiato la mortalità per questa patologia. Affinché tutto questo non si ripeta Foce, la federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi, ha presentato al premier Giuseppe Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza il piano per garantire ai pazienti più fragili la continuità di cura in emergenza coronavirus. Otto i punti considerati decisivi dai clinici per la tutela degli 11 milioni di malati: la netta separazione fra ospedali, ambiti di cura e assistenza per pazienti Covid e non Covid; la necessità che tutte le strutture di oncologia medica, cardiologia ed ematologia rimangano pienamente operative anche a livello ambulatoriale, inclusa la rete dell'emergenza cardiologica e dell'attività di chirurgia oncologica. Oltre al reclutamento di nuovi medici specialisti con contratti a tempo indeterminato, alla ripresa immediata degli screening oncologici in tutte le regioni e alla rifondazione della medicina territoriale.

