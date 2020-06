IL CASO

ROMA Immuni c'è. Da ieri sera l'app per il tracciamento dei contatti in funzione anti-contagio è disponibile sui negozi digitali di Apple e Google. Chiunque può scaricarla volontariamente sul proprio smartphone e contribuire al monitoraggio della diffusione del Coronavirus che, al momento, è però disponibile solo in 4 regioni. Liguria, Abruzzo, Marche e Puglia sono infatti i territori che hanno accettato di testare l'app su invito del ministero della Sanità e del dipartimento dell'Innovazione.

Una sperimentazione che a partire da domani oppure da venerdì (il 3 o il 5 giugno quindi), per circa una settimana valuterà la capacità di Immuni di integrarsi con i sistemi sanitari, intervenendo con degli aggiustamenti se necessario. Poi, non appena questa fase sarà terminata, l'utilizzo dell'app verrà esteso al resto della Penisola. Un traguardo che si stima di raggiungere attorno al 15 giugno. Dopo mesi di ritardi e polemiche in pratica, ogni tassello sembra essere andato al proprio posto. Nel primo pomeriggio di ieri è arrivato anche l'ok del Garante per la Privacy che ha autorizzato il ministero della Sanità al trattamento dei dati personali dei cittadini attraverso Immuni. Un via libera quasi definitivo - ci sono ancora dei piccoli aggiustamenti da fare - che a 70 giorni esatti dalla chiamata alle armi per aziende ed esperti (il bando per Immuni è stato pubblicato il 24 marzo scorso) consegnerà al Paese la sua applicazione di tracciamento dei contagi.

Fino alla metà di giugno però, nonostante possa essere già scaricata da tutti gli italiani, l'app funzionerà davvero solamente nelle 4 regioni prescelte per la sperimentazione. Solo agli operatori sanitari di quei territori sarà infatti permesso di svolgere il proprio lavoro. Vale a dire caricare sul server pubblico di Sogei i codici anonimizzati degli utenti che sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus e che hanno scelto di prendere parte al monitoraggio. A partire da domani quindi i cittadini pugliesi, abruzzesi, liguri e marchigiani che non solo avranno deciso di scaricare ed attivare l'app ma che sceglieranno anche di condividere le proprie informazioni sui contatti avuti nei 14 giorni precedenti, potrebbero ricevere una notifica sullo smartphone che li avvisa di essere stati esposti alla Covid19.

LA VOLONTARIETÀ

L'elemento della volontarietà è molto marcato e rende evidente come Immuni necessiti di una grande partecipazione dei cittadini per essere davvero efficace. Almeno il 60% si era detto all'inizio di tutta la trafila che ha portato allo sviluppo dell'app. Tuttavia, ad oggi, stando ad un sondaggio di Emg, soltanto il 44% degli italiani sarebbe disposto a scaricarla e utilizzarla. In attesa di capire quale sarà la reale risposta degli utenti-cittadini all'utilizzo di Immuni, sono già sorte le prime criticità.

In particolare, in Abruzzo, dopo un incontro tecnico, ieri mattina è venuto fuori che le piattaforme informatiche della Regione potrebbero essere in conflitto con quella di Sogei. Vale a dire proprio sui server dell'azienda pubblica che hanno un ruolo centrale nel monitoraggio dato che ospiterebbero i dati degli utenti risultati positivi al tampone. Un problema non da poco che, peraltro, non sarebbe neppure l'unico riscontrato. Sempre dalla Regione del Centro Italia fanno sapere che prima di entrare a regime con il monitoraggio e le notifiche di esposizione al contagio bisognerà formare i dipendenti del Dipartimento Prevenzione all'inserimento dei dati.

Come se non bastasse, ieri sono anche iniziati i primi tentativi di truffa legati ad Immuni. Come reso noto da Agid-Cert, la struttura governativa che si occupa di cybersicurezza, è stato diffuso un virus informatico che prova a sfruttare il nome dell'app per truffare gli italiani. Si tratta di un ransomware piuttosto semplice che però è in grado di bloccare il computer e chiedere un riscatto di 300 euro in bitcoin. Ad ingannare è un messaggio di posta elettronica che, rimandando ad un sito fasullo simile quello del Fofi (la Federazione Ordini dei farmacisti italiani) invita a scaricare un software chiamato Immuni.exe. Questo però non ha nulla a che vedere con l'app di tracciamento dei contagi e, se scaricato, prende in ostaggio il computer o il telefono.

Francesco Malfetano

