ROMA L'ormai famosa App Immuni, quella che dovrebbe aiutare a tracciare i futuri contagiati e a spegnere i focolai, sarà sperimentata in Liguria, Abruzzo e Puglia. Sono queste le tre Regioni scelte ieri dal governo per la fase di sperimentazione del meccanismo. La App sarà disponibile tra la fine di maggio e l'inizio di giugno.

Intanto i presidenti delle Regioni si sono riuniti per determinare le linee guida delle nuove riaperture per alcune attività rimaste bloccate come le terme, i centri benessere le guide turistiche, i campeggi e le guide alpine. Fra le indicazioni più curiose il divieto assoluto di sauna e l'obbligo di effettuare massaggi con la mascherina Ffp2 evitando assolutamente di toccare il viso del cliente.

Per le piscine termali si prevede un contingentamento degli ingressi e percorsi obbligatori di ingresso e di uscite. Anche per queste piscine, come per le altre, ogni cliente dovrebbe avere a disposizione 7 metri quadri se si può notare e quattro se si sta fermi in acqua. Questo significa che la densità di affollamento sarà scarsa. Secondo le linee guida è il gestore della piscina che « in ragione delle aree a disposizione deve calcolare e gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto». Inoltre i gestori dovranno favorire le piscine esterne per le attività collettive (es. acquabike, acquagym) e limitare l'utilizzo di spazi interni per i quali va prevista una distanza di due metri fra le persone. Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.

Nei Centri Benessere bisognerà «redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale)».

CLIENTI SCHEDATI

Sempre per i Centri Benessere le nuove norme prevedono percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita prevedendo possibilmente le prenotazioni. In ogni caso i dati dei clienti dovranno essere tenuti per almeno 14 giorni (probabilmente 30 nel Lazio)

Tutti gli impianti dovranno essere dotati di dispensatori di soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata e in aree strategiche per favorirne il loro utilizzo, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani all'ingresso. Dovranno essere eliminate riviste e materiale informativo che potrebbe essere toccato da più clienti.

La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani. In ogni caso, si raccomanda di favorire il pagamento con il Pos e non con i contanti. Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina al chiuso.

Chi deve trattare i clienti dovrà indossare mascherine professionali Ffp2

Regole stringenti anche per le guide turistiche e le guide di montagna che dovranno usare le mascherine e obbligare a farlo anche i loro clienti. Le guide saranno anche responsabili dei distanziamenti e per evitare assembramenti non potranno coordinare gruppi superiori alle 10 persone. Anche per loro vale l'obbligo di tenere per 14 giorni i telefonini dei clienti in modo da consentire facilmente il rintracciamento di chi fosse venuto in contatto con contagiati al Covid.

Un giudizio cautamente positivo sul lavoro delle Regioni è arrivato dal presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini che coordina tutti i presidenti. «Il virus non è né di destra né di sinistra - ha detto Bonaccini - Vanno date risposte ai problemi. Da questo punto di vista non ci sono differenze fra me e Zaia che presiede il Veneto»

Una delle questioni rimaste sul tappeto è quella del cosiddetto passaporto sanitario chiesto a gran voce dalla Regione Sardegna e che dovrebbe essere risolto entro venerdì. La Sardegna, ha ricordato il presidente Christian Solinas «chiede una semplice certificazione da rilasciare in tutta Italia, liberamente, e al governo chiediamo che prenda le dovute iniziative perché nei laboratori pubblici o privati di tutto il Paese si possa fare un test che certifichi la negatività al Covid-19 prima dell'arrivo in Sardegna». Dove sono attesi 2,5 milioni di perone per tutta la stagione.

Diodato Pirone

