Aperture domenicali, così si allenta la stretta

IL PROVVEDIMENTOROMA Siamo agli sgoccioli della partita, la convergenza c'è, dicono dal Movimento 5 stelle. «Siamo vicinissimi ad un accordo», rilanciano dalla Lega. Tra stasera e giovedì mattina nella Commissione Attività produttive della Camera verrà depositato il testo definitivo sulla chiusura delle saracinesche di domenica. Non ci sarà un provvedimento eccessivamente restrittivo come ipotizzato in un primo momento. Verrà assicurata almeno un'apertura mensile, con la previsione di raddoppiare il numero in alcuni periodi dell'anno,...