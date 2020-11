L'OMICIDIO

ROMA Nessuno si era accorto della sua scomparsa, nessuno lo aveva cercato. Giovanni Salmeri, 73 anni, era solo. Viveva con una pensione di 650 euro e quella misera cifra gli è costata la vita: 11 coltellate. Per identificare quel cadavere bruciato, trovato in una discarica a Milazzo, i carabinieri di Messina hanno impiegato mesi. Poi sono arrivati a Ettore Rossitto, 56 anni, un disoccupato, con un vecchio precedente per rapina, che viveva di espedienti. Lo scorso 28 luglio è stato lui ad accoltellare il pensionato per impossessarsi della misera cifra. Ne sono convinti gli investigatori e la procura. Poi avrebbe bruciato il corpo per cancellare ogni traccia. E c'era quasi riuscito: le condizioni del cadavere hanno reso le indagini molto complicate. I carabinieri hanno visionato diecimila ore di registrazione, estrapolati da 40 telecamere, prima di dargli un nome. Ieri l'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio premeditato. Il procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto, Emanuele Crescenti ha commentato: «È incredibile che non ci sia stata nemmeno una denuncia di scomparsa. Tutti si erano dimenticati di Salmeri».

Tra i fotogrammi esaminati uno della mattina del 28 luglio: un ciclomotore con due uomini a bordo. Uno dei due, il passeggero, aveva un cappello con la visiera simile a quello trovato sul luogo del delitto, e un abbigliamento compatibile con i frammenti di vestiti rimasti addosso al cadavere bruciato. In un'altra immagine, si vedeva una densa colonna di fumo proveniente dal luogo del delitto, compatibile con l'incendio del corpo e, poco dopo, il passaggio dello stesso ciclomotore, questa volta con a bordo il solo conducente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA