Anziana madre picchiata dalla figlia muore in ospedale dopo 45 giorni

IL CASOCARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA) Prima le botte in casa, poi un mese e mezzo di ricovero, infine la morte in ospedale. La Procura di Padova ha disposto l'autopsia per stabilire se il decesso di Maria Barci, novantunenne di Carmignano di Brenta, sia legato alle lesioni che le aveva procurato la figlia. È davvero una storia terribile quella che arriva dall'Alta Padovana, smascherata dai carabinieri anche grazie ad apposite telecamere. L'anziana a luglio era stata ricoverata in ospedale a Cittadella con il naso rotto e diversi lividi sul...