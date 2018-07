Anziana ammazzata per 400 euro Il killer è il vicino, malato di gioco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTACHIARAVALLE (ANCONA) Uccisa per 400 euro dal vicino di casa malato di ludopatia. I carabinieri del Reparto Operativo di Ancona hanno stretto il cerchio attorno alla morte di Emma Grilli, l'85enne trovata accoltellata dal marito nella sua abitazione di via Verdi, a Chiaravalle, il 17 luglio. Ieri mattina i militari hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento del gip, Maurizio Marinangeli, 57 anni, aiuto cuoco in un pub di proprietà del fratello. L'accusa per lui è di omicidio aggravato da futili motivi e rapina aggravata....