Antonella Rotundo, professoressa di discipline grafiche pittoriche presso liceo artistico Francesco Fiorentino di Lamezia Terme, si riesce a studiare arte a distanza?

«Tutte le materie laboratoriali hanno bisogno del rientro in classe».

Perché?



«Le nostre discipline, non solo grafico pittorico ma anche plastiche e geometriche, hanno la necessità di essere espletate nel laboratorio. Serve il contatto con gli studenti, spesso io mi muovo tra i banchi: è importante».

In questi mesi come vi siete organizzati a distanza?



«La creatività e la fantasia non sono mancate, le nostre attività didattiche si sono convertite con tutti gli strumenti digitali che abbiamo a disposizione : come le lavagnette grafiche».

Siete riusciti a fare i laboratori a distanza?



«Ci abbiamo provato, utilizzando anche materiali di riciclo per attività plastico ricreative».

Svolte da casa?



«Sì. Ad esempio abbiamo dato ad ogni studente una vecchia sedia della scuola per il recupero: si sono trasformate in oggetto di ready made. Le sedie sono state restaurate per fare parte di una mostra virtuale. Ogni anno organizziamo una mostra, non potevano farcela mancare ora. Ma in presenza è diverso».

In che senso?

«L'esigenza della presenza c'è, si fa sentire. La capacità di adattamento della scuola è stata enorme: per questo dico che il Covid non ci ha bloccato. Ma dobbiamo tornare in classe».

Che cosa vi manca?

«Poter fare lezione in uno spazio laboratoriale. Per farlo garantiremo tutte le norme di sicurezza. Entreremo in modo scaglionato, come ci è stato richiesto, e distanziati in laboratorio».

L.Loi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA