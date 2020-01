Antisemitismo, il no di Segre a Salvini: troppi impegni

IL CASO

ROMA Ringrazia dell'invito a firma del segretario della Lega Matteo Salvini al convegno Le nuove forme dell'antisemitismo che si svolgerà il 16 gennaio a Palazzo Giustiniani, ma Liliana Segre, all'appuntamento romano, non potrà essere presente perché «impegnatissima» tutto il mese a Milano con le iniziative per il Giorno della Memoria. Nella sua garbata risposta a Salvini, la senatrice a vita dice di apprezzare «l'iniziativa sull'antisemitismo, un problema che si riaffaccia virulento nelle cronache del nostro tempo in tanti Paesi d'Europa e del mondo intero». Però avverte che è un tema che non va separato da quello del razzismo.

Proprio per il suo impegno a non far dimenticare l'Olocausto, lei che fu deportata nei campi di concentramento, è stata nominata senatrice a vita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Salvini, che la incontrò in visita privata il giorno dopo che le fu assegnata la scorta lo scorso novembre, ci teneva ad avere la sua testimonianza al convegno che la Lega ha promosso a Palazzo Giustiniani. Ma Segre non ci sarà. «Ritengo - scrive - che non si debba mai disgiungere la lotta all'antisemitismo dalla più generale ripulsa del razzismo e del pregiudizio che cataloga le persone in base alle origini, alle caratteristiche fisiche, sessuali, culturali o religiose».

B.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA