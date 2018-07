Annullata l'assoluzione dell'infermiera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Ci sarà un Appello bis per Daniela Poggiali, ex infermiera dell'ospedale di Lugo di Romagna, accusata di omicidio mediante iniezione di una dose letale di potassio, per la morte nell'aprile 2014 di una sua paziente, Rosa Calderoni, di 78 anni. La prima sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso della procura generale di Bologna e delle parti civili, i figli dell'anziana donna e l'Ausl Romagna, disponendo un nuovo processo in Corte d'assise d'Appello a Bologna. I giudici hanno così riaperto un caso che ha destato orrore e...