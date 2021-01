ANNO GIUDIZIARIO

VENEZIA La pandemia e la crisi economico-sociale che ne è l'immediata conseguenza hanno portato alla riduzione sensibile dei reati cosiddetti di strada a cominciare dallo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione mentre sono esplosi quelli tra le mura domestiche, di stalking e di pedopornografia.

È in estrema sintesi il quadro descritto ieri, all'inaugurazione dell'Anno giudiziario del distretto di Venezia dal procuratore capo reggente in Corte d'Appello Giancarlo Buonocore.

«Sotto il profilo delle iscrizioni delle notizie di reato - ha detto - vi è stata una riduzione di alcuni fenomeni criminosi, con ogni probabilità imputabile alle limitazioni di movimento. I reati in flessione sono quelli predatori, globalmente diminuiti del 12% (fra questi, i furti in abitazione e gli scippi. le rapine (14%), le estorsioni (7,79%), i reati di inquinamento delle acque e violazione alla normativa sui rifiuti, diminuiti del 28% )».

ALLARME INFORMATICO

Tanti i reati informatici, in numero allarmante (8329), superiore al totale dei reati contro il patrimonio (8238) non solo in termini assoluti, ma anche nel rapporto percentuale tra procedimenti contro noti e contro ignoti: l'89% dei reati informatici viene iscritto, almeno inizialmente, a carico di ignoti (e l'88% dei reati contro il patrimonio).

«Si tratta di reati ormai diffusi capillarmente - ha proseguito il procuratore - che incidono sull'ordinato svolgimento delle transazioni economiche on-line ed assicurano agli autori un vantaggio patrimoniale certo, e ripetibile con gli stessi artifici in danno di persone diverse; al contempo il rischio di identificazione è assai ridotto perché i provider che dovrebbero fornire i dati si trovano in Paesi con i quali non vi sono rapporti di collaborazione investigativa».

VIOLENZE

Va evidenziato per contro l'aumento significativo di alcune categorie di reati: anzitutto quelli sessuali e di stalking. L'aumento complessivo del 18% è particolarmente vistoso nei reati di violenza sessuale ai danni di minori (+ 37%) e nei reati di stalking (+23%); è evidente anche nei reati di violenza sessuale (+10,76%). Vistoso è, inoltre, l'aumento delle iscrizioni per reati di pedofilia e pedopornografia (+ 54,69%).

«Di contro - ha constatato Buonocore - il paventato aumento delle violenze domestiche durante il periodo delle restrizioni alla libertà di movimento non è, nel periodo in osservazione, esitato in un significativo aumento delle denunce. Sempre sotto il profilo delle iscrizioni delle notizie di reato, si è notato un incremento dei fenomeni di criminalità economica (+ 20,90%), di bancarotta fraudolenta (+ 39%) e dei reati tributari (+ 7,89%). Va segnalato anche quest'anno un grave aumento degli infortuni, non mortali, sul lavoro (+ 72%). In aumento anche gli omicidi volontari (+5,45%) e, fra questi, i femminicidi (+6,66%)».

GLI AVVOCATI

Le Camere penali del Veneto, infine, hanno sottolineato in modo conciso, ma efficace, i problemi dell'oggi e del domani. Il primo, riguarda la riforma della prescrizione che segnerà inevitabilmente il volto del processo penale nel nostro

Paese. «E poi - hanno detto i sette presidenti - l'introduzione di norme che sotto l'apparente e dichiarato scopo di evitare occasioni di incontro fisico hanno messo ulteriormente in discussione la fisionomia del processo penale e, in particolare, del giudizio di appello, che si vorrebbe da più parti ridurre ad un rito squisitamente cartolare e ciò anche prescindendo da quelle patologie e prassi distorte che purtroppo siamo stati costretti a constatare e a denunziare».

Michele Fullin

