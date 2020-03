LA CERIMONIA

PADOVA Solo, rivolto a una telecamera, il magnifico rettore dell'Università di Padova Rosario Rizzuto parla davanti alla cattedra di Galileo. «Ricerca scientifica e alta formazione, legame forte con la propria terra e spirito internazionale contraddistinguono da otto secoli il nostro Ateneo. E guardando questa storia, il successo di oggi e il nono secolo ormai alle porte, dichiaro aperto il 798° anno accademico»: la voce rimbomba, non applaude nessuno. Perché l'Aula Magna è vuota, assenti gli ermellini, silenziati i canti goliardici, lasciata in aia pure la famosa gallina padovana, storica effige delle lezioni accademiche che iniziano. L'emergenza Covid-19 svuota la platea. «Vogliamo testimoniare anche noi che l'Italia resiste - esordisce il medico Rizzuto, inaugurando la prima cerimonia di inaugurazione rigorosamente streaming della gloriosa storia del Bo - e affronta unita un'emergenza sanitaria senza precedenti sopportando i pesanti costi personali, sociali ed economici delle misure necessarie a contenere la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2».

Ad ascoltare il rettore, in carne ed ossa sono solo in due: Giulia Bidese, specializzanda di medicina in Emergenza urgenza, e Beatrice Albanese, studentessa tirocinante di infermieristica. ««La laurea abilitante in Medicina è una misura molto forte, ma i ragazzi che escono dalle nostre lauree hanno una preparazione solida. Specializzandi e studenti sono i nostri ragazzi del 99, meritano un riconoscimento. Portate anche voi, care Giulia e Beatrice la nostra stima, solidarietà e ringraziamento a chi oggi nelle corsie dell'ospedale a qualunque titolo è impegnato, senza requie e con ogni sforzo, ad assistere chi è stato colpito dalla malattia Covid-19».

Bene ha fatto l'Ateneo di Padova ad andare dritto per la sua strada: «Il sapere e la scienza non si possono e non si devono fermare mai. Le Università, come le istituzioni democratiche, devono proseguire la loro attività - sollecita il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo da Palazzo Madama - per i cittadini e con i cittadini che stanno affrontando oggi grandi sacrifici». Le fa eco, sempre via web, il ministro dell'Università e della ricerca Gaetano Manfredi: «Questa tremenda epidemia sta cambiando radicalmente le nostre abitudini, costringendoci a vederci attraverso la rete». Oggi ci salveranno i tamponi su area vasta, capaci di scovare gli asintomatici, silenti veicoli del virus. Ma domani ci salverà soprattutto la scienza, quella capace di tradursi in un vaccino anti-Covid. «Non c'è tutela della salute se non su basi scientifiche, attraverso la verifica rigorosa di dati e ipotesi, applicando cioè il metodo sperimentale. E alla medicina, le cui nozioni consolidate nel recente passato sono state messe in dubbio da suggestioni pseudoscientifiche, affidiamo la speranza di uscire presto dall'emergenza sanitaria dell'infezione da coronavirus», è la preghiera laica scandita da Rizzuto.

Federica Cappellato

