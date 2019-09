Annibali, Moretto e Sbrollini in Veneto l'addio è solo rosa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A NORDESTVENEZIA Alla fine se ne sono andate solo le donne, come se il disegno annunciato da Matteo Renzi di costruire una Casa nuova, femminista e con molte donne di livello alla guida, richiamasse solo loro. In Veneto i più si aspettavano che fosse il padovano Alessandro Zan a lasciare il Partito Democratico per imbarcarsi nell'avventura di Italia Viva dell'ex premier: per storia personale, per amicizia, per vicinanza con Maria Elena Boschi. Oppure Andrea Ferrazzi, il senatore veneziano che prima di entrare a Palazzo Madama era stato al...