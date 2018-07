Anni di provocazioni anti Viminale Il caso del campione di basket a bordo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUS ROMA I contrasti fra le autorità italiane e la Ong spagnola Proactiva Open Arms risalgono a molto prima dell'insediamento dell'attuale esecutivo gialloverde. Anche l'ex ministro dell'Interno, il democrat Marco Minniti (che ieri ha chiesto al governo italiano e a quello libico di aprire un'inchiesta sulle cause della morte della donna e del suo bambino ritrovati l'altro ieri in mare annegati da Open Arms) negli anni scorsi ha avuto scontri rilevanti con l'organizzazione spagnola.Open Arms, tra l'altro, è stata coinvolta in due...