Annegamenti, 6 vittime nel fine settimana

CAGLIARI Tragico bilancio del fine settimana nei mari e nei laghi italiani: sei persone hanno perso la vita, altre nove sono state salvate all'ultimo, tra cui le cinque finite contro gli scogli in Gallura. Per quanto riguarda le vittime accertate, Pietro Murru, 40enne di Irgoli (Nuoro), è annegato nel primo pomeriggio di ieri a Cala Gonone mentre faceva il bagno. Stessa fine ad Alghero per Salvatore Nieddu, 84enne di Sassari, che stava nuotando al lido. Non si conoscono invece le cause del decesso di un uomo di circa 40 anni nel Pavese. Il...