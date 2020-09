LA TRAGEDIA

MILAZZO (MESSINA) Ieri mattina il mare ha restituito il suo corpo. A trovarlo, nelle acque di Milazzo, sono stati i colleghi della Guardia Costiera usciti a cercarlo, all'alba, a bordo della motovedetta sulla quale per mesi anche lui aveva prestato servizio. Una fine tragica quella di Aurelio Visalli, 40 anni, sottufficiale della Guardia Costiera annegato sabato mentre soccorreva due adolescenti che si erano tuffati nonostante le onde alte otto metri. Decine i messaggi di cordoglio di ministri e parlamentari di ogni colore politico - il ministro degli Esteri Di Maio ha sospeso le manifestazioni pubbliche a cui avrebbe dovuto partecipare nel Messinese - intervenuti per ricordare il coraggio del sottufficiale. Aurelio lascia la moglie e due figli.

IL FASCICOLO

Sull'incidente indagherà la magistratura: la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un fascicolo per chiarire se la morte di Visalli si sarebbe potuta evitare. Alla vittima sarebbe stato ordinato di intervenire in soccorso dei ragazzini da terra, vista l'impossibilità di impiegare le motovedette. Una decisione molto criticata dai familiari di Aurelio che denunciano una catena di inefficienze e ritardi. «Mio cognato poteva essere salvato, ci sono responsabilità molto gravi per le dinamiche con le quali lo hanno costretto ad intervenire e responsabilità dei soccorsi arrivati in ritardo», dice Antonio Crea, capo dei vigili urbani di Venetico, un paese poco distante dal luogo dell'incidente. «Faccio queste affermazioni forti - spiega il parente - perché inizialmente ad Aurelio e a due sue colleghi era stato vietato di intervenire con la motovedetta perché il mare non lo consentiva, poi è stato chiesto loro di intervenire da terra. Ma come potevano farlo senza attrezzatura, non avendo né giubbotti di salvataggio, né salvagenti, mute, corde o altro?», si chiede l'uomo.

LA DINAMICA

Il racconto di Crea descrive una dinamica drammatica. «È stata una follia. Avevano solo un piccolo salvagente con una cordicella da lanciare ai due giovani - spiega ancora -. Mio cognato tra l'altro era motorista e sotto-capo, sicuramente non era compito suo. Nel frattempo uno dei ragazzi è riuscito a tornare a riva, mente l'altro è rimasto aggrappato ad una boa». È a quel punto che Aurelio si toglie la divisa e si butta in acqua. «È stato investito dalle onde e nessuno lo ha più visto - aggiunge -. Nessuno ha tentato di salvarlo, nemmeno i colleghi, perché il mare era troppo forte. E dalle 13 alle 19, prima che arrivasse l'elicottero, nessuno lo ha cercato veramente». La Capitaneria di Milazzo, secondo i familiari della vittima, non era dotata di una nave che potesse affrontare le onde. Troppi, per Crea, i punti da chiarire. «Non capisco perché non si voglia fare l'autopsia - dice -. Ci hanno promesso i funerali di Stato ma noi vogliamo solo la verità».

GLI INSULTI

Il corpo di Aurelio è stato portato nell'aula consiliare del Comune di Milazzo, dove è stata allestita la camera ardente. «Mio figlio era un ragazzo di rara disponibilità», racconta il padre, mentre sui social sono decine gli insulti rivolti ai due ragazzi soccorsi. «Mentre facevo le capriole in spiaggia, a me al mio amico ci prende in pieno un'onda e mi trascina al largo. Nessuno si è buttato, quindi prima di dire che qualcuno è morto per salvare me...», aveva scritto sabato, su Facebook, uno dei due scatenando decine di commenti. Poi il post era stato rimosso. Come il video, sempre finito in rete, in cui l'amico non faceva cenno ai soccorsi. Una versione smentita dalle riprese dei bagnanti che mostrano chiaramente l'intervento. «Si deve capire che non si scherza con il mare agitato - commenta il sindaco Giovanni Formica - Però dico anche alla gente che ora è inutile accanirsi contro i due ragazzi. Adesso bisogna stringersi intorno alla famiglia di Aurelio. Senza cercare necessariamente la polemica».

Lara Sirignano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA