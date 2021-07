Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRAGEDIAPEDEROBBA Più forte della paura e della razionalità è stato l'amore per sua figlia. La 14enne, un attimo prima stava giocando con un'amichetta e solo un attimo dopo stava annegando nel Piave, all'altezza dell'Ex Cementificio Rossi, a Pederobba. E il papà non ci ha pensato due volte. Si è tuffato nelle gelide acque del fiume. Nonostante non sapesse nuotare. Non è più riemerso. La tragedia si è consumata in una manciata di...