Annega, il cuore si ferma: trentenne salvato dai bagnini e da una dentista

IL SALVATAGGIOCAORLE Il battito oramai non c'era più, un trentenne residente a Conegliano deve la vita ad un'equipe di professionisti e a una dentista che sul bagnasciuga di Caorle lo hanno letteralmente strappato alla morte.La mattina di ieri stava per trasformarsi in tragedia sul litorale veneziano, quando il giovane, che si era gettato in mare dopo aver bevuto una birra, forse ghiacciata, non dava più segni di vita. Mancavano pochi minuti alle 11 quando una donna, che si stava godendo la giornata con i figli, e un vigile hanno visto il...