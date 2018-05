Anna, diplomata assistente sessuale: «Aiuto i disabili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Anna P. ha 33 anni, abita a Mestre, una laurea triennale in Filosofia a Venezia, un corso post lauream in Bioetica a Padova, e una laurea magistrale sfiorata sempre in Filosofia a Ca' Foscari abbandonata a quattro esami dalla tesi per seguire la mia passione, la fotografia, che è anche il mio lavoro, racconta. Ma Anna P. non è solo una fotografa, è una delle venti persone in tutta Italia, unica veneta, che da ottobre sta seguendo il corso per diventare Love Giver, in pratica assistente sessuale alle persone con disabilità,...