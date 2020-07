LA TRAGEDIA

TRANI Avevano trascorso la nottata in giro tra amici e stavano tornando a casa in tre su una bicicletta elettrica percorrendo la statale 170 tra Andria e Barletta. Alle 5 della notte scorsa, nella penombra che ancora precede l'alba, tre giovanissimi barlettani sono stati travolti e uccisi da un furgone. Sono Michele Chiarulli, di 19 anni, Giovanni Pinto e Pasquale Simone, di 17. I primi due sono deceduti sul colpo dopo l'impatto, il terzo è morto alcune ore dopo nell'ospedale di Andria dove è arrivato in condizioni critiche.

La dinamica dell'incidente è ancora da accertare nei dettagli, ma probabilmente i tre viaggiavano al centro strada e con le luci spente e, in ogni caso, quel che è certo è che quei ragazzi su quella strada con una bici non avrebbero potuto circolare. Dovranno comunque essere verificate le eventuali responsabilità del conducente del mezzo che ha investito le tre vittime, un fioraio 59enne di Trinitapoli, ora indagato - come atto dovuto - per omicidio stradale. L'uomo per ore è rimasto sotto schock ed è stato tenuto in osservazione nell'ospedale di Barletta per accertamenti. Le altre due persone che viaggiano a bordo del furgone sono state subito sentite dagli investigatori. Ascoltati anche i genitori delle vittime e alcuni automobilisti fermi alla vicina stazione di servizio. Proprio una telecamera dell'impianto di videosorveglianza dell'area di sosta potrebbe aver immortalato il momento dell'impatto tra il furgone e la bicicletta. Stando a quanto ricostruito finora, l'incidente è avvenuto intorno alle 5. I passeggeri del furgone stavano andando a comprare merce in un mercato ad Andria quando hanno travolto il mezzo elettrico con a bordo i tre ragazzi. L'impatto ha frantumato il parabrezza del furgone e danneggiato la parte anteriore della carrozzeria, mentre la bicicletta è stata completamente distrutta, i pezzi ritrovati a+ decine di metri di distanza.

PRIMI SOCCORSI

Il conducente e i due passeggeri del furgone si sono fermati a prestare i primi soccorsi e hanno chiamato l'ambulanza. Quando il 118 è arrivato, per due dei tre ragazzi non c'era già più niente da fare, mentre il terzo è stato trasportato in codice rosso in ospedale, ma è deceduto poco dopo. Sarà l'autopsia ad accertare non soltanto le cause della morte, ma anche se i tre giovani avessero assunto droga o fossero ubriachi. Il conducente del furgone si è già sottoposto volontariamente agli esami tossicologici.

