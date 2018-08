Ancora tensioni sullo spread che sfiora 270 Volano i rendimenti ma la Borsa rimbalza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE TURBOLENZEROMA È ancora presto per riparlare della soglia Monti, quei 287 punti di spread fotografati come un livello di sicurezza dall'ex Presidente del Consiglio dopo i famosi 574 punti toccati dallo spread a novembre del 2011. Ma dopo le turbolenze di maggio e la Legge di bilancio alle porte, sarebbe già una buona notizia se il differenziale rimanesse nell'area toccata ieri dopo l'ennesimo strappo al rialzo. Lo spread è arrivato a sfiorare all'improvviso quota 270 punti, con un balzo di 26 punti proprio mentre era in corso il vertice...