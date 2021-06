Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«La Banca centrale europea ha ancora spazio per tagliare i tassi d'interesse, se dovesse essere necessario». Nessuna stretta monetaria all'orizzonte: sarebbe prematura e comporterebbe rischi sia per la ripresa sia per le previsioni di inflazione. Ieri la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde è intervenuta in audizione di fronte alla commissione Affari economici dell'Europarlamento. «Le prospettive dell'area euro stanno...